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Военнослужащие РФ в минувшую субботу, 23 мая, вновь закрыли дорогу для американского патруля в сирийской провинции Хасеке.

Ранее Россия и Соединенные Штаты договорились о том, что будут уведомлять друг друга о передвижении своих военных колонн в Сирии, чтобы избежать возможных столкновений. Однако американское командование нарушило договоренности и не сообщило о перемещении своего патруля по территории, за которой следит российская армия.

По этой причине российские бойцы остановили бронетехнику США и объяснили американцам причину того, почему они заблокировали им путь. После этого американскому патрулю пришлось развернуться и поехать обратно. Видео с данным инцидентом было размещено в соцсети Twitter.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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