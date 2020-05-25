Военнослужащие РФ в минувшую субботу, 23 мая, вновь закрыли дорогу для американского патруля в сирийской провинции Хасеке.

Ранее Россия и Соединенные Штаты договорились о том, что будут уведомлять друг друга о передвижении своих военных колонн в Сирии, чтобы избежать возможных столкновений. Однако американское командование нарушило договоренности и не сообщило о перемещении своего патруля по территории, за которой следит российская армия.

По этой причине российские бойцы остановили бронетехнику США и объяснили американцам причину того, почему они заблокировали им путь. После этого американскому патрулю пришлось развернуться и поехать обратно. Видео с данным инцидентом было размещено в соцсети Twitter.