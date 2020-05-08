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Татьяна Голикова, российский вице-премьер, предложила предоставить еще большую поддержку семьям с детьми, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавируса.

В соответствующем поручении указано, что поддержать следует семьи, в которых родители лишились своих рабочих мест. Комплексная помощь также требуется семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, многодетным семействам и детям-инвалидам.

Эти семьи следует обеспечить продуктами питания, медицинскими масками и девайсами, необходимыми для дистанционного обучения. Поручение уже передано соответствующим Министерства – оно должно быть выполнено до 15 мая.

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