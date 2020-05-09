Известные российские артисты приняли участие в записи песни “Героям посвящается”.

Как сообщается, автором проекта является музыкальный телеканал ЖАРА ТВ. В записи приняли участие более 20 артистов, среди них Григорий Лепс, Дима Билан, Николай Басков и даже Ольга Бузова. В официальном пресс-релизе отмечается, что семьи всех этих артистов, как и семьи всех жителей России, затронула Великая Отечественная война.

Также отмечается, что День Победы является праздником, объединяющим поколения, а потому в проекте были задействованы артисты разного возраста и направлений. Кроме того, всех россиян призывают принять участие в акции, выйдя в 19:01 9 мая на балконы с портретами своих героев, или показать их в открытых окнах.