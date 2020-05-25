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Представители СКР сообщили о том, что благодаря разработанной в России системе взаимодействия между различными органами удается находить почти 99% исчезнувших детей.

Согласно их словам, за первые три месяца текущего года в Следственный комитет РФ поступила информация о 3629 без вести пропавших детях. При этом удалось найти 3576 детей, то есть 98,6 процента всех исчезнувших. Этого удалось достичь путем организации слаженной работы между спасательными службами, правоохранителями и общественными организациями.

Указывается, что в прошлом году следователи получили около 15 000 обращений касательно пропажи несовершеннолетних. В первые десять дней после поступления заявлений удалось отыскать 93,7 процента ребят. К концу года были найдены еще 854 ребенка. В результате эффективность поиска детей оказалась равна 99,5 процентам.

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