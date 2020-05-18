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США и другие страны Запада испугались противоспутниковой ракеты «Контакт», созданной РФ, так как считали, что она является новым гиперзвуковым комплексом.

Недавно некоторые американские издания опубликовали материал о том, что в России завершается разработка новейшей гиперзвуковой ракеты, причем были даже проведены ее первые испытания. Журналисты отмечали, что речь идет об оружии, способном поражать спутники. Однако в действительности им оказалась ракета, созданная еще во времена СССР.

В теории данная ракета действительно может уничтожать спутники, так как дальность ее поражения составляет 600 километров, однако на самом деле она предназначена для сбивания МБР. Скорость ее полета в 4-5 раза меньше, чем у гиперзвукового «Кинжала».

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