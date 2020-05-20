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В информагентстве Sohu, издаваемом в Китае, сообщили о том, что РФ жестко ответила на заход четырех кораблей и одной подводной лодки НАТО в Баренцево море.

В опубликованном материале отмечается, что Североатлантический Альянс старается не заходить в данное море, нередко называя его российским «задним двором». Однако недавно США и Великобритания решили поиграть у Кремля на нервах, проведя там морские учения, однако их попытка в результате провалилась.

Москва направила к кораблям НАТО один из своих крейсеров. В издании добавили, что Вашингтону было направлено сообщение с предупреждением, в котором говорилось, что при возникновении реальной угрозы все британские и американские корабли в Баренцевом море будут уничтожены. Отмечается, что после этого военно-политический блок решил завершить маневры раньше срока.

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