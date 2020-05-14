На официальной страничке кинофраншизы «Аватар» в Twitter появилась новая фотография со съемок второй части.

На размещенном фотоснимке можно увидеть четырех актеров, которые появятся в продолжении: Клиффа Кертиса, Кейт Уинслет, Зои Салдана и Сэма Уортингтона. Их сфотографировали в бассейне во время перерыва. В сообщении указывается, что большинство съемок, проведенных под водой, были осуществлены именно в этом искусственном водоеме, объем которого составляет почти 3 миллиона 500 тысяч литров.

В СМИ напоминают, что ранее съемки сиквела было решено прервать из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако режиссер Джеймс Кэмерон уверен, что все равно сможет завершить все работы точно в срок, поэтому фильм, как и планировалось ранее, выйдет в декабре следующего года.