На официальной страничке кинофраншизы «Аватар» в Twitter появилась новая фотография со съемок второй части.
На размещенном фотоснимке можно увидеть четырех актеров, которые появятся в продолжении: Клиффа Кертиса, Кейт Уинслет, Зои Салдана и Сэма Уортингтона. Их сфотографировали в бассейне во время перерыва. В сообщении указывается, что большинство съемок, проведенных под водой, были осуществлены именно в этом искусственном водоеме, объем которого составляет почти 3 миллиона 500 тысяч литров.
В СМИ напоминают, что ранее съемки сиквела было решено прервать из-за распространения коронавирусной инфекции. Однако режиссер Джеймс Кэмерон уверен, что все равно сможет завершить все работы точно в срок, поэтому фильм, как и планировалось ранее, выйдет в декабре следующего года.
From the set of the sequels: @ZoeSaldana, Sam Worthington, Kate Winslet, and Cliff Curtis taking a break from underwater performance capture for a quick photo!— Avatar (@officialavatar) May 13, 2020
Fun fact: Much of the performance capture took place in this 900,000 gallon tank, built specifically for the sequels. pic.twitter.com/NSfqoZ6jXJ