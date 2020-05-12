Первый серийный истребитель Су-57 планировалось поставить в российские войска в мае текущего года, но этого так и не произошло. Речь идет уже о шестом откладывании поставок.

Изначально новые самолеты планировалось принять на вооружение российской армии еще пять лет назад. Но затем дату перенесли на следующий год. Так продолжалось на протяжении всех последних лет. В 2019 году ВКС РФ должны были получить первую серийную машину, но она была потеряна во время тестового полета. Сейчас и вовсе нет никакой информации о том, когда состоятся поставки воздушного судна.

Эксперты считают, что задержка может быть связана с кризисом, возникшим из-за эпидемии коронавируса. Скорее всего, принятие Су-57 на вооружение перенесут на неопределенный срок. К тому же в Минобороны сообщили, что самолет получит ускорители нового поколения не раньше 2026 года.