В Московской области около 45 тысяч родителей смогут получить повышенное пособие по уходу за ребёнком.

Как сообщается, согласно поручению Владимира Путина, был увеличен размер минимального пособия, которое выплачивается на детей в возрасте до 1,5 лет. Увеличение было произведено ровно в два раза, таким образом, теперь родители будут получать 6 751 рубль. Отмечается, что для получения пособия необходимо подходить одно из следующих условий: иметь трудовой стаж менее полугода, быть студентом или безработным.

При этом уточняется, что людям, подходящим под условия, никаких заявлений подавать не требуется.

Также малоимущие семье уже с начала лета будут получать по 6 344 рубля ежемесячно на каждого ребёнка, чей возраст составляет от трёх до семи лет. Таких семей в Подмосковье более 36 тысяч человек.