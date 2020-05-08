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Майкл Помпео, американский государственный секретарь, в ходе телефонного разговора с Дмитрием Кулебой, руководителем украинского МИД, дал обещание продолжить «создавать издержки» для РФ.

В опубликованном представителями госдепа сообщении отмечается, что Вашингтон не собирается отказываться от предоставления своей поддержки Киеву, поэтому США продолжат давить на РФ, в том числе с помощью санкций, пока Крым не будет возвращен Украине и не начнут выполняться Минские соглашения.

Глава госдепартамента добавил, что Россия и силы, которые она поддерживает, якобы мешают представителям гуманитарных организаций и наблюдателям ОБСЕ перемещаться по Донбассу под предлогом эпидемии коронавирусной инфекции.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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