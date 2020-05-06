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Британская певица Адель продемонстрировала свою внешность после сильного похудения. Как сообщается, она сумели избавиться более чем от 20-ти килограмм.

Адель поблагодарила своих подписчиков за поздравления к её дню рождения, который прошел 5 мая, а также выразила надежду, что они находятся в безопасности. Также она поблагодарила спасателей и службы жизнеобеспечения. К публикации она приложила свою фотографию в полный рост в чёрном облегающем платье, демонстрирующем её длинные ноги.

Поклонники основное внимание обратили на внешность певицы, отметив, что не могут поверить в настолько кардинальные изменения. Для некоторых это стало настоящим шоком. При этом сама Адель ранее сообщала, что на достигнутом не собирается останавливаться.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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