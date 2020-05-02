Пресс-служба Минздрава Московской области напомнила о выплатах, положенным московским врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Так, выплаты осуществляются для работников, работающих с заражёнными пациентами, с 14 февраля, на них выделены средства как из федерального, так и из областного бюджетов.

Выплата для врачей составляет 50 тысяч рублей ежемесячно. Для среднего медицинского персонала положены по 30 дополнительных тысяч рублей каждый месяц, и по 10 тысяч рублей – для младшего медицинского персонала.

Кроме того, для медицинских работников, которые имеют риск заражения на своём рабочем месте, также положены региональные выплаты. Это относится в том числе к сотрудникам приёмного отделения, рентген-кабинетов, а также к уборщикам и буфетчикам. Также отмечается, что федеральная выплата для работников скорой помощи и поликлиник составляет от 9 до 37 тысяч рублей.