Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пресс-служба Минздрава Московской области напомнила о выплатах, положенным московским врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Так, выплаты осуществляются для работников, работающих с заражёнными пациентами, с 14 февраля, на них выделены средства как из федерального, так и из областного бюджетов.

Выплата для врачей составляет 50 тысяч рублей ежемесячно. Для среднего медицинского персонала положены по 30 дополнительных тысяч рублей каждый месяц, и по 10 тысяч рублей – для младшего медицинского персонала.

Кроме того, для медицинских работников, которые имеют риск заражения на своём рабочем месте, также положены региональные выплаты. Это относится в том числе к сотрудникам приёмного отделения, рентген-кабинетов, а также к уборщикам и буфетчикам. Также отмечается, что федеральная выплата для работников скорой помощи и поликлиник составляет от 9 до 37 тысяч рублей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Очередь из машин скорой помощи образовалась у больницы в Пушкине

В Пушкине последние три дня больница №38 принимает пациентов, у которых был… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.05.2020
  • читать 1 минуту

МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников

Барт Хендрикс, авиаэксперт из Великобритании, считает, что Россия создает новое противоспутниковое вооружение,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Никита Джигурда вызвал Владимира Соловьева на боксёрский поединок

Никита Джигурда вызвал телеведущего Владимира Соловьева на боксёрский поединок. Причиной, как сообщается,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 01.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 2 мая – пасмурно, до 11 °C | город Мытищи, 2 мая – ясно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 2 мая – пасмурно, до 3 °C | Южно-Сахалинск, 2 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | Королев, 2 мая – облачно с прояснениями, до 22 °C | Подольск, 2 мая – ясно, до 11 °C | Армавир, 2 мая – небольшой дождь, до 16 °C |