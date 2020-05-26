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27-летняя Барбара Пино стала победительницей седьмого сезона шоу “Холостяк”, и уже задумывается о свадебном платье.

В финале шоу остались лишь две участницы – Барбара Пино и Лиза Адаменко. Для того, чтобы совершить окончательный выбор, Антон Криворотов устроил с девушками финальное свидание, но практически сразу было ясно, что он выберет Барбару. Именно ей он и отдал обручальное кольцо, и девушка ответила взаимностью

По словам Барбары, она предпочла бы простое платье без изысков. Оно должно быть серого цвета, шелковое и воздушное. Вскоре после того, как стал известен итог шоу, Барбара сообщила на своей странице в Instagram, что никогда не могла представить себя участницей шоу, а о том, что встретит на проекте свою любовь, и подумать не могла. Она отметила, что в Антоне её больше всего привлекает его харизма.

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  • Анна
  • 26.05.2020
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