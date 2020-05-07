Донорам крови, которые переболели коронавирусом, в столице России оплатят такси до пункта сдачи плазмы и обратно домой.

На сегодняшний день переливание крови является одним из наиболее действенных способов по лечению COVID-19. Дело в том, что у людей, переболевших данной инфекцией, появляются антитела. Поэтому врачи просят выздоровевших пациентов сдавать кровь. Что касается новой акции, то она стала возможна благодаря компании «Яндекс».

По словам Анастасии Раковой, заммэра Москвы по вопросам соцразвития, они приняли более 4 тысяч звонков, а 270 москвичей уже сдали кровь. Стать донором готовы еще 650 человек – сейчас они проходят необходимые проверки.