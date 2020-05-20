Карантинные меры на фоне COVID-19 оказали «экстремальное» влияние на ежедневные выбросы углерода, однако позитивный эффект сохранить не удастся. К такому выводу пришла международная группа ученых, опубликовавшая анализ в журнале Nature Climate Change.

В частности, они показали, что ежедневные выбросы сократились на 17%, или на 17 миллионов тонн углекислого газа во всем мире в пиковый период, когда в начале апреля ограничительные меры были наиболее серьезными. Для сравнения использовались среднесуточные уровни 2019 года. Текущий показатель соответствует цифрам 2006 года.

Выбросы от наземного транспорта, в частности, автомобилей, составляют почти половину (43%) от сократившихся глобальных выбросов на момент 7 апреля. Выбросы от промышленности и от производства электроэнергии составили также 43% сокращения.

Авиация – экономический сектор, наиболее пострадавший от карантина. На нее приходится только 3% глобальных выбросов или 10% снижения в период пандемии.

При этом люди, перешедшие на удаленный режим работы, компенсируют снижение выбросов незначительно. Отдельным странам в период максимальных запретов удалось добиться сокращения до 26%.

Ученые подчеркивают, что отсутствие поддержки инфраструктуры, улучшения благосостояния, не позволят закрепить этот результат. Добиться устойчивых сокращений, которые требуются для достижения нулевых показателей, не удастся.

Профессор Коринн Ле Куере из Университета Восточной Англии в Великобритании руководила анализом. Она отмечает: «Ограничительные меры привели к радикальным изменениям в количестве используемой энергии и производимых выбросах CO2. Однако сокращения носят временный характер. Требуются структурные изменения в экономике, транспортной и энергетической сфере, чтобы их закрепить. То, какие решения будут приняты после COVID-19, повлияет на глобальные выбросы CO2 на десятилетия вперед».

Она также подчеркнула, что существуют возможности для внесения реальных, долгосрочных изменений. Речь идет об экономических стимулах, которые помогут достигнуть конкретных целей.

«Например, поддержка пешеходных и велосипедных инициатив в городской среде может помочь. Использование электровелосипедов является более дешевой и лучшей для экологии альтернативой автомобилю», – отмечает Ле Куере.

Команда ученых проанализировала государственную политику по социальному дистанцированию в странах, ответственных за большую часть загрязнения. На пике ограничения регионы, производящие за 89% глобальных выбросов CO2, находились под некоторыми ограничениями. Данные о деятельности на фоне пандемии использовались для оценки изменений в выбросах СО2 для каждой страны и дня в первые четыре месяца текущего года.

Предполагаемое общее изменение выбросов в результате пандемии составляет до 1048 миллионов тонн углекислого газа (MtCO2) до конца апреля. Из этого изменения в Китае, где пандемия началась, составили сокращение 242 MTCO2, в США 207 MTCO2, в Европе 123 MTCO2 и в Индии 98 MTCO2. Общее изменение в Великобритании за январь-апрель 2020 года составляет примерно 18 MTCO2.

Предполагается, что ограничения помогут сократить выбросы в текущем году на 4-7%. Однако все зависит от того, как быстро страны вернутся к привычной работе. Если пре-пандемические условия передвижения и экономической активности вернутся к середине июня, снижение составит около 4%. Если некоторые ограничения сохранятся во всем мире до конца года, речь пойдет о примерно 7%.

Это ежегодное сокращение сопоставимо с объемом, который необходимо демонстрировать ежегодно, чтобы достичь климатических целей Парижского соглашения ООН.

Профессор Роб Джексон из Стэнфордского университета и председатель Global Carbon Project, который является соавтором анализа, добавил: «Снижение выбросов является существенным, но иллюстрирует проблему достижения наших парижских климатических обязательств. Нам нужны системные изменения с помощью экологически чистой энергии и электромобилей, а не временные сокращения от принудительного заточения дома».

Авторы предупреждают, что стремление к пакетам экономических стимулов не должно увеличивать будущие выбросы из-за задержки новых «зеленых» соглашений или ослабления стандартов безопасности для выбросов.