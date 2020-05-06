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Глава совета директоров группы “Аллтек”, миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Его тело было найдено в его доме, находящемся в посёлке Усово.

О трагической смерти Босова было сообщено на странице его компании. Также информацию о самоубийстве Босова подтвердили трое его знакомых и топ-менеджер его компании. Инцидент, по их словам, произошёл в ночь на 6 мая.

По словам источника из ГУ МВД по Московской области, в эту ночь сотрудники полиции отправлялись на вызов, связанный с самоубийством, по адресу Босова в посёлке. Как отмечается, он скончался в результате огнестрельного ранения.

На месте инцидента в настоящее время работают следователи, которые осуществляют установление всех обстоятельства произошедшего и ведут опрос родственников.

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