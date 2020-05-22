В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса.

Вот уже на протяжении трех дней в Интернете главной темой обсуждения россиян является тульская медработница, вышедшая на смену в купальнике и прозрачном защитном костюме. Недавно стало известно, что в действительности она работает не медсестрой, а врачом. В СМИ отмечают, что она окончила медицинский университет в Рязани.

Напоминаем, что после появления соответствующей фотографии региональное Министерство здравоохранение вынесло врачу дисциплинарное взыскание, что привело к волне негодования со стороны многих россиян. За девушку также заступились ее коллеги по работе.