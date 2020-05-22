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В Сети была размещена новая фотография «медсестры в бикини» из Тулы. Пациент запечатлел девушку с другого ракурса.

Вот уже на протяжении трех дней в Интернете главной темой обсуждения россиян является тульская медработница, вышедшая на смену в купальнике и прозрачном защитном костюме. Недавно стало известно, что в действительности она работает не медсестрой, а врачом. В СМИ отмечают, что она окончила медицинский университет в Рязани.

Напоминаем, что после появления соответствующей фотографии региональное Министерство здравоохранение вынесло врачу дисциплинарное взыскание, что привело к волне негодования со стороны многих россиян. За девушку также заступились ее коллеги по работе.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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