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Джон Ландау, известный продюсер из США, разместил на своей страничке в соцсети «Фейсбук» новую фотографию со съемок продолжения «Аватара».

На размещенном снимке можно увидеть, как Джеймс Кэмерон, режиссер картины, и киноактеры участвуют в подводных съемках. В подписи к фото продюсер отметил, что белым веществом на поверхности воды являются специальные шарики, необходимые для защиты системы захвата движения от источников света, расположенных наверху.

Напоминаем, что Кэмерон в настоящее время снимает сразу 4 части «Аватара», которые продолжат историю оригинала, вышедшего почти 11 лет назад. Жителям Пандоры снова предстоит сразиться с землянами, желающими захватить их планету ради добычи ресурсов.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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