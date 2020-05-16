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Представители онлайн-кинотеатра Okko сообщили о том, что в субботу, 16 мая, на портале будет продемонстрирована прямая трансляция выступления известного исполнителя Егора Крида.

Концерт будет проведен в ходе реализации развлекательного проекта «ШОУ ON!». Его начало запланировано на пять часов вечера по МСК. За 30 минут до шоу пройдет марафон с наиболее популярными клипами певца.

Сегодня ровно в девять часов вечера пользователи Okko смогут также посмотреть новый сериал под названием «Программисты», снятый Алексом Гарлендом («Из машины»). Речь идет об оригинальном проекте в научно-фантастическом жанре, в котором рассказывается о создателях суперкомпьютера, умеющего предсказывать будущее.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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