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В Пушкине последние три дня больница №38 принимает пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

Как сообщается, больница испытывает огромную нагрузку, а пациентам приходится ждать своей очереди часами. Согласно информации издания “Фонтанка”, очередь, состоящая из автомобилей “скорой помощи”, растянулась более чем на сто метров. Это происходило 1 мая.

Как объяснили в Комитете по здравоохранению, образование очередей происходит в стационарах, которые только начали принимать пациентов с коронавирусом. Заражённых людей отправляют в больницы с большим количеством свободных мест.

Также сообщается, что перепрофилированные стационары не имеют системы инфекционных боксов, и, чтобы пациенты не скапливались в приемном покое, роль таких боксов играют автомобили “скорой помощи”. Они, в свою очередь, дезинфицируются после каждого вызова.

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