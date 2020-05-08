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6 мая в Чебоксарах две девушки проехались по главной городской улице на мотоциклах, будучи без одежды – лишь в стрингах и шлеме.

Очевидцы засняли происходящее на видео, которое мгновенно разошлось по Сети. На следующий день после инцидента одна из девушек дала интервью о том, что послужило поводом для подобной поездки.

Идея, как она сообщила, возникла спонтанно. Они устали находиться на самоизоляции и решили просто покататься по городу, но неожиданно пришла идея сделать это, полностью раздевшись. Они остановились на светофоре, пока был красный, и разделись. При этом никто из окружающих ничего плохо не сказал.

За выходку девушек пока что ни к чему не привлекли. На данный момент были оштрафованы только мотоциклисты, которых их везли. Они управляли мотоциклами, не зарегистрированными в установленном порядке.

Между тем, девушек пригласили принять участие в съёмках в передаче на Первом канале, также им поступило несколько предложений повторить свой флешмоб в других городах.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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