Немецкий депутат бундестага Юрген Триттин призвал убрать из Европы американское ядерное оружие.

Как он считает, подобный шаг позволит жителям Европы чувствовать себя в безопасности. Триттин выразил мнение, что в случае, если из Европы будет убрано американское ядерное оружие, то Москва выведет из Калининградской области российские комплексы “Искандер”.

Кроме того, Триттин высказался, что в Америке не советуются с другими странами о местах размещения своего вооружения. Также он напомнил о холодной войне, во времена которое происходило наращивание вооружение, но безопаснее от этого в мире не стало.

Триттин, как отмечается, является представителем партии “Союз 90/Зеленые” в парламенте Германии.

С его позицией не согласен посол США в Германии Ричард Гренелл, который уверен, что необходимо сохранить ядерный арсенал США в Европе.