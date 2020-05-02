Александр Дрозденко, глава Ленинградской области, решил подписать постановление, согласно которому перемещаться по региону в майские праздники можно будет только транзитом без остановок.

В документе при этом были указаны исключения. К ним отнесли деятельность работников дорожных, экстренных и коммунальных служб, перемещающихся по области на служебных транспортных средствах. Делать остановки также можно при экстренных ситуациях. Следить за выполнением данных требований должны будут сотрудники местных правоохранительных органов.

Все эти меры направлены на замедление распространения коронавирусной инфекции в Ленобласти. Поэтому в СМИ отмечают, что жители Санкт-Петербурга, желающие поехать на дачу на собственном авто, должны сделать это без остановок, закупив необходимые продукты в городе.