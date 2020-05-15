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Крымская государственная филармония собирается дать весьма необычный концерт – на дне Симферопольского водохранилища.

Проект получил название “На дне моря”, как отмечается, в оркестре будет задействовано 20 человек, они будут располагаться в самом низком месте. Таким образом, создастся ощущение, что концерт словно бы состоится в амфитеатре.

Столь необычная идея пришла в голову режиссёру филармонии Денису Карлову случайно, когда он увидел, как сильно обмелело водохранилище. Он отметил, что это место является прекрасной площадкой с замечательным видом, а также то, что водохранилище до такой степени мельчает не чаще одного раза в 50 лет.

Для зрителей будут предусмотрены места с соблюдением необходимой дистанции. Точная дата концерта в настоящее время неизвестна.

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