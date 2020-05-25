На Алтае молодой парень решил вернуть девушку весьма нетрадиционным и уголовно наказуемым способом.

Как сообщается, 21-летний парень и 19-летняя девушка жили вместе в одном селе. Затем девушка переехала в Горно-Алтайск и бросила парня. Желая вернуть девушку, парень также поехал в город.

Он снял квартиру, и, встретившись с бывшей возлюбленной, позвал её в гости. Находясь в квартире, он начал возмущаться тому, что она закончила отношения, а затем взял нож и начал угрожать убийством, если девушка не начнёт снова с ним встречаться. После этого он облил её горячей водой из чайника.

Девушке убежала домой, однако парень преследовал её и настиг её и там. Уже в её квартире он схватил сковороду и несколько раз ударил хозяйку квартиры. Некоторое время спустя пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

Отмечается, что парень свою вину в содеянном признал. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведётся проверка.