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На Алтае в Рубцовске была зверски убита 35-летняя женщина, которая является дочерью бывшего судьи.

Как сообщается, 28 апреля её мать заявила в правоохранительные органы о пропаже дочери. Согласно предварительной информации, с женщиной расправился её 30-летний муж. Мать пропавшей сообщила, что он мог увезти её силой.

Полицейские решили пойти на перехват супруга пропавшей. Однако он попытался от них уйти. Происходило это поблизости от посёлка Круглый. Полицейские бросили шипы на дорогу, но мужчина попытался уйти на спущенных шинах. Когда он всё же остановился, то начал кидаться с ножом на правоохранителей.

В это время они заметили в машине труп женщины. В итоге, подозреваемый попытался покончить с собой. Он умер по дороге в больницу.

Как предполагается, с женой он расправился по пути на кладбище. Предполагается, что мужчина мог быть под действием наркотиков. Также, по словам знакомых, у него была чрезмерная агрессия к людям.

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