На Алтае сотрудники полиции помогли беременной женщине, у которой начались схватки, добраться до медицинского учреждения.

Как сообщается, о помощи полицейских попросил водитель неподалёку от села Чепош. Мужчина сообщил, что у него в машине его беременная жена, у которой начались схватки. До ближайшего перинатального центра ехать же было около 70-ти километров.

В итоге, сотрудники ДПС включили проблесковые маячки и звуковые сигналы, и сопроводили автомобиль с рожающей женщиной до села Манжерок. Здесь их принял другой наряд ГИБДД, который продолжил сопровождение.

Женщина была оперативно доставлена в перинатальный центр, где её уже ждали предупреждённые врачи. Спустя 20 минут после прибытия женщина благополучно родила. Новорожденный сын стал пятым ребёнком в семье, его назвали Максимом.

По словам врачей, благодаря тому, что беременную женщину вовремя доставили в больницу, её здоровью и ребёнку ничего не угрожает.