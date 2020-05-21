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В Ленинградской области было решено поощрить муниципалитеты за демонстрацию высоких финансовых показателей.

Указывается, что на данные цели региональный бюджет выделил около 5 000 000 рублей. Премии должны будут получить самые лучшие администрации различных населенных пунктов, среди которых есть как города, так и села. На первом месте оказался Киришский район, который получит из казны около 993 000 рублей.

Вторую строчку занял Тихвинский район, премия которого составит 760 000 рублей. Затем идет Тосненский район с вознаграждением в 747 000 рублей. В местных СМИ отмечают, что правительство региона практически каждый год выдает премии районам и поселениям, показывающим высокие результаты работы.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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