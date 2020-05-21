В Ленинградской области было решено поощрить муниципалитеты за демонстрацию высоких финансовых показателей.

Указывается, что на данные цели региональный бюджет выделил около 5 000 000 рублей. Премии должны будут получить самые лучшие администрации различных населенных пунктов, среди которых есть как города, так и села. На первом месте оказался Киришский район, который получит из казны около 993 000 рублей.

Вторую строчку занял Тихвинский район, премия которого составит 760 000 рублей. Затем идет Тосненский район с вознаграждением в 747 000 рублей. В местных СМИ отмечают, что правительство региона практически каждый год выдает премии районам и поселениям, показывающим высокие результаты работы.