Модель и звезда телешоу Кейт Мерлан нанесла себе на лицо татуировку в виде веснушек из своего любимого Instagram-фильтра.

Кейт достаточно часто прибегает к использованию различных фильтров в Instagram, но с веснушками – её любимый. Как она считает, такие веснушки позволяют ей выглядеть моложе, хотя Кейт всего 33 года.

В итоге, модель решила сделать изображение веснушек на лице постоянным, и обратилась в салон к тату-мастерам. Родственники и друзья пытались её отговорить, но, несмотря на это, она настояла на своём. Стоимость тату обошлась ей в 250 евро, или примерно 19,5 тысяч рублей.

Не все подписчики оценили преображение Кейт – по их мнению, мастер не сумел добиться натурального эффекта, и теперь модель выглядит, словно заболела ветрянкой.