Министерство здравоохранения России сообщило о том, что в Москве эпидемия коронавируса перешла в фазу, когда невозможно отследить связи случаев заражения.

Согласно словам эпидемиолога Николая Брико, сейчас в российской столице можно наблюдать 3-й или 4-й этап эпидемии, если рассматривать ее по критериям ВОЗ. Дать точную информацию о том, к какой фазе относится Москва, можно будет после 12 мая. Многое зависит от того, станут ли россияне соблюдать режим самоизоляции и социальное дистанцирование до конца майских праздников.

На данный момент времени в Российской Федерации зафиксировано 145 268 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом от болезни скончались 1356 человек, а около 18 тысяч пациентов – выздоровели и покинули больницы.