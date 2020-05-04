Следующая новость
Автор

Министерство здравоохранения России сообщило о том, что в Москве эпидемия коронавируса перешла в фазу, когда невозможно отследить связи случаев заражения.

Согласно словам эпидемиолога Николая Брико, сейчас в российской столице можно наблюдать 3-й или 4-й этап эпидемии, если рассматривать ее по критериям ВОЗ. Дать точную информацию о том, к какой фазе относится Москва, можно будет после 12 мая. Многое зависит от того, станут ли россияне соблюдать режим самоизоляции и социальное дистанцирование до конца майских праздников.

На данный момент времени в Российской Федерации зафиксировано 145 268 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом от болезни скончались 1356 человек, а около 18 тысяч пациентов – выздоровели и покинули больницы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Жительница Тверской области вымогала у бывшей любовницы деньги за интимные фото

В Тверской области полицейские задержали местную жительницу, которая шантажировала свою бывшую возлюбленную,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Тарасово в ближайшее время начнут решать проблему с водопроводной водой

В одной из деревень Тосненского района уже несколько месяцев из кранов течет… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Киновселенная Человека-паука от Sony получила собственное название

Фанаты различных киновселенных для сокращения названий придумали использовать различные аббревиатуры. Так, например,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 4 мая – небольшой дождь, до 14 °C | город Мытищи, 4 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский, 4 мая – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск, 4 мая – дождь, до 6 °C | Королев, 4 мая – небольшой дождь, до 22 °C | Подольск, 4 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир, 4 мая – небольшой дождь, до 21 °C |