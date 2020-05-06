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Согласно информации, указанной Яндексом, в Сургуте во второй половине дня 6 мая индекс самоизоляции составляет 2,6.

Как отмечается, это значит, что на улицах находится достаточно много людей. Также сообщается, что на выходных показатель находился практически на такой же отметке.

Глава города Вадим Шувалов, комментируя нахождение людей на улицах, попросил их проявить здравомыслие и оставаться дома. Как он подчеркнул, никто на данный момент не отменял режим самоизоляции, но люди уже не обращают на него внимания и выходят просто гулять.

Подобное отношение, по словам главы города, может обернуться последствиями как для самих людей, нарушивших самоизоляцию, так и для окружающих. Также он отметил, что за нарушение самоизоляции к административной ответственности было привлечено 24 человека.

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