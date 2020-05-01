Певица Мадонна сообщила о том, что она, оказывается, уже переболела коронавирусом.

Как Мадонна сообщила, она соблюдает самоизоляцию и находится дома. Однако недавно она выяснила, что у неё выработались антитела к коронавирусу. Вероятно, певица переболела инфекцией бессимптомно.

Теперь Мадонна убеждена, что коронавирус ей не грозит, и у неё к инфекции выработался иммунитет, в связи с чем она теперь собирается отправиться в долгую поездку и дышать “коронавирусным воздухом”. При этом певица не уточнила, сдавала ли она тест на наличие антител к коронавирусу.

Кроме того, недавно Всемирная организация здравоохранения сообщила, что нет 100-процентных доказательств того, что переболевшие коронавирусом люди не могут заразиться им вновь.