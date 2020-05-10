Ксения Собчак в своём Telegram-канале “Кровавая барыня” раскритиковала публикацию США о своей победе во Второй мировой войне.

Как сообщается, Белый дом на своей странице в Instagram 8 мая опубликовал запись, сообщив в ней, что Америка и Великобритания 8 мая 1945 года одержали победу. Также сообщается, что “Дух Америки всегда победит. В конце концов так и бывает”. Об участии СССР в войне даже не упоминается.

В комментариях российские пользователи выразили своё возмущение, и были в этом не одиноки – жители других стран также начали оставлять гневные сообщения.

Ксения Собчак, в свою очередь, заявила, что публикация США является полным свинством. Однако затем она отметила, что зацикливаться на том, что говорит о нас Америка – является “какой-то провинциальностью”.