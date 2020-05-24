В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.

Отмечается, что на Кольском полуострове на поверхность выходят древние породы возрастом до трёх миллиардов лет. Во время бурения учёные несколько раз преодолевали отметку в семь тысяч километров, но из-за различных происшествий и аварий им приходилось возвращаться и начинать с этой отметки заново.

Выяснилось, что Земля внутри оказалось совершенно не такой, какой её представляли специалисты. Так, предполагалось, что на глубине примерно в семь километров граниты сменятся базальтами, однако их совсем не было найдено. Вместо базальтов имелся тот же гранит и гнейс, имевшие низкую плотность и множество трещин, что осложняло движение бура. Также были обнаружены полости, в которых присутствовала вода.

Наиболее сильным удивлением для учёных стал жар из недр Земли. Так, скорость роста температуры на глубине в два километра составляла 14 градусов, далее – до 24 градусов на километр, хотя, согласно расчётам, значение должно быть в полтора раза меньше. Уже на семи километрах температура составляла 120 градусов, а ещё через пять километров достигала 230 градусов.

Распад СССР привёл к тому, что научные работы на Кольской скважине пришлось прекратить. Со временем комплекс пришёл в упадок, и от скважины ничего не осталось. В 50-летний юбилей Кольской скважины замгубернатора Мурманской области Ольга Кузнецова предложила сделать из оставшегося комплекса туристический объект.