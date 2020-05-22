Коллега работницы инфекционного госпиталя в Туле объяснил, почему девушка вышла на работу в бикини, прикрывшись одним лишь прозрачным защитным костюмом.

Медик заступился за медсестру, отметив, что до скандала в таком виде ходили и другие медработники, в основном мужчины. Он добавил, что в этих костюмах очень жарко, поэтому нередко выходит на смену в одних трусах. Разумеется, врачам не нравится использовать прозрачные костюмы, однако других в больнице нет.

По словам медработника, защитные костюмы обычно надевают на пижаму, которая может быть одноразовой или изготовленной из хлопчатобумажной ткани. После перерыва защиту выбрасывают, а пижаму стирают или тоже отправляют в мусорное ведро. Для всех сотрудников в сутки нужно не менее 300 пижам, а их, естественно, не хватает, поэтому медики ходят в своих вещах.