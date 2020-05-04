На интернет-портале статистики Woldometer появилась информация о том, что общее число инфицированных коронавирусом в мире на утро 4 мая превысило 3,5 миллиона человек.

С момента начала эпидемии по всей планете было зафиксировано 3 миллиона 522 тысячи случаев заражения COVID-19. Отмечается, что от данного заболевания умерли 247,5 тысячи пациентов, а выздоровели и покинули больницы – более 1 миллиона 130 тысяч человек.

Наибольшее количество зараженных все еще наблюдается в Соединенных Штатах – более 1 миллиона 158 тысяч человек. Затем идет Испания с 217 тысячами инфицированных. На третьем месте оказалась Италия (210,7 тысячи больных).