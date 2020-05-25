читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В китайском информагентстве «Феникс» рассказали, для чего именно Российская Федерация разместила гиперзвуковое оружие в Сибири, встревожив тем самым КНР.

Согласно словам военных экспертов, в следующем году на сибирских аэродромах появятся истребители и бомбардировщики, оснащенные гиперзвуковыми комплексами «Кинжал». Они добавили, что Россия не случайно выбрала данное место. Дело в том, что из этого региона Москве удастся следить за ситуацией в Средней Азии, к примеру, в Афганистане, откуда в скором времени уйдут американцы.

Специалисты отмечают, что в случае размещения своей «лучшей шахматной фигуры в Сибири» РФ удастся при необходимости нанести удар по любой точке в Средней Азии. Гиперзвуковое оружие можно также использовать в споре с Японией, которая продолжает претендовать на Курильские острова.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт на своей странице в Instagram поделилась фотографией после… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.05.2020
  • читать 1 минуту

В Татарстане организована проверка после сообщения о незаконном увольнении тренера по дзюдо

Прокуратура Татарстана организует проверку по факту увольнения старшего тренера по дзюдо Артура… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.05.2020
  • читать 1 минуту

Приговор мужчине, расчленившего девушку в Чите, оставили без изменений

В Забайкальской крае вступил в силу приговор в отношении местного жителя, убившего… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.05.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 25 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | город Мытищи, 25 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский, 25 мая – облачно с прояснениями, до 10 °C | Южно-Сахалинск, 25 мая – пасмурно, до 6 °C | Королев, 25 мая – облачно с прояснениями, до 18 °C | Подольск, 25 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир, 25 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C |