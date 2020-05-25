В китайском информагентстве «Феникс» рассказали, для чего именно Российская Федерация разместила гиперзвуковое оружие в Сибири, встревожив тем самым КНР.

Согласно словам военных экспертов, в следующем году на сибирских аэродромах появятся истребители и бомбардировщики, оснащенные гиперзвуковыми комплексами «Кинжал». Они добавили, что Россия не случайно выбрала данное место. Дело в том, что из этого региона Москве удастся следить за ситуацией в Средней Азии, к примеру, в Афганистане, откуда в скором времени уйдут американцы.

Специалисты отмечают, что в случае размещения своей «лучшей шахматной фигуры в Сибири» РФ удастся при необходимости нанести удар по любой точке в Средней Азии. Гиперзвуковое оружие можно также использовать в споре с Японией, которая продолжает претендовать на Курильские острова.