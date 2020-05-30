Военный корабль США у китайских территориальных границ попытался устроить провокацию, но был изгнан.

Как сообщил Южный военный округ КНР, американский эсминец “Мустин” класса “Арли Берк” перешел морскую границу Китая, не имея на то разрешения. Он был замечен возле архипелага Юнле. Китай задействовал боевые корабли и авиацию Народно-освободительной армии. Корабли взяли эсминец США в полукольцо и сопровождали его, пока спешно корабль не покинул регион.

По словам представителя ЮВО КНР полковника Ли Хуамина, США такими провокациями пытаются подорвать китайский суверенитет и дестабилизировать ситуацию в АТР. В США же заявили, что их эсминец передвигался в соответствие с международными нормами и границ не нарушал.