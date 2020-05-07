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Катя Жужа, бывшая телеведущая шоу «Дом-2», на своей страничке в соцсети «Инстаграм» назвала матерей, которые кормят грудью, «бесящими ходячими конвейерами».

Перестав скрывать свою беременность, знаменитость стала часто получать советы от кормящих матерей в социальных сетях. Жуже это сильно не понравилось, поэтому в одном из своих последних постов она подвергла их жесткой критике, отметив, что им в голову «ударило молоко». Ведущая добавила, что не нужно пытаться навязать ей свое мнение.

В конце своего сообщения звезда заявила, что если женщина решила не кормить малыша грудью, то это не означает, что она ужасная мать, так как у нее могут быть свои причины для отказа. Некоторые подписчики поддержали Жужу, заявив, что тоже не кормили своих младенцев грудью.

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