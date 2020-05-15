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Недавно футболист Дмитрий Тарасов в YouTube-шоу “Алена, блин!” рассказал о своём прошлом браке с Ольгой Бузовой.

В том числе он дал весьма откровенные подробности – например, он рассказал, что очень хотел детей, в то время как Бузова сначала заявляла, что дети будут только в браке, но и после этого желанием обзаводиться детьми не горела. Как он считает, она тайно от него принимала противозачаточные таблетки.

Его интервью прокомментировала Тина Канделаки. Она пристыдила Тарасова за то, что он публично осветил подробности их интимной жизни, заявив, что это некрасиво. По её мнению, ему стоило говорить об этом с самой Ольгой, а не со своими поклонниками.

Также в интервью Тарасов упомянул Канделаки, которая поддержала Регину Тодоренко в ситуации со скандалом из-за её высказываний о домашнем насилии. Футболист отметил, что когда сам оказался в похожем положении, Канделаки лишь накинулась на него с упрёками.

На это телеведущая ответила, что лишь попросила прекратить травлю Тодоренко, которая ошиблась и сразу же извинилась за это. Также она сообщила, что всегда выступала против любых форм насилия.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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