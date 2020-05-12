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В мессенджере Telegram появился ролик, на котором демонстрируется перехват американского истребителя F-18 летчиком ВВС Ирана, сидевшем в кабине F-4.

В рамках учений иранский пилот смог захватить в прицел «вражеское» воздушное судно и вести его, даже несмотря на то, что речь шла о более современном самолете. Неясно, где и когда было снято данное видео. Эксперты предполагают, что в реальном бою F-4 действительно смог бы подбить F-18.

Однако некоторые специалисты предполагают, что на опубликованных кадрах на самом деле демонстрируются два самолета военно-воздушных сил НАТО, которые проводили учебный полет. С другой стороны F-4 в большом количестве находятся на вооружении только ВВС Ирана.

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