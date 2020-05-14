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Агентство Al-Masdar News сообщило о том, что иранские самолёты, направляющиеся из Тегерана в Сирию, приземляются на российской авиабазе Хмеймим.

Отмечается, что самолёты являются не военными, а грузовыми, но что именно они перевозят, на данный момент неизвестно. Как подозревают в Израиле, Иран перебрасывает Дамаску вооружение и военную технику, поддерживая движение “Хизбалла”.

Подобные действия не нравятся Израилю, однако организовать какие-либо действия против российской авиабазы они не могут. В настоящее время им остаётся лишь внимательно следить за этими перевозками.

На данный момент было совершено две доставки груза на Хмеймим за две недели, и, как отмечается, в дальнейшем Дамаск продолжит использование российской авиабазы.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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