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Илон Маск, американский миллиардер, поможет Тому Крузу, голливудскому актеру, снять еще одну картину, связанную с космосом.

Новая кинолента должна будет стать по-настоящему уникальной, так как ее съемки будут проводиться не в обычном павильоне, а в настоящем космосе. Несмотря на тот факт, что компьютерные технологии сейчас позволяют воссоздать любое место во вселенной, киноактер решил не использовать их в новом фильме.

Если Тому Крузу удастся воплотить свою идею в реальность, то зрители кинотеатров наконец-то смогут увидеть, как выглядит настоящая невесомость. Маск собирается предоставить актеру свою поддержку. Скорее всего, в съемках картины примет непосредственное участие его космическая компания SpaceX.

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