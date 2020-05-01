читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Хайди Клум, известная актриса и модель, превратилась в героиню мемов, появившись в последнем выпуске телепередачи Making the Cut в платье с большим вырезом в области груди.

В рамках шоу, посвященном моде, Клум, как обычно, вышла на сцену вместе со своим коллегой Тимом Ганном. Зрители тут же обратили внимание на необычный наряд супермодели. Дело в том, что 46-летняя модель появилась в кадре в мини-платье с невероятно глубоким декольте. Казалось, что еще чуть-чуть и грудь звезды вывалится наружу.

В СМИ отмечают, что декольте практически не закрывало бюстгальтер ведущей, который имел пуш-ап эффект. Многие пользователи в соцсети Twitter посчитали данный наряд безвкусным, поэтому тут же начали публиковать различные мемы на его основе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Соблюдающие режим самоизоляции петербуржцы старше 65 лет получат выплаты

Александр Беглов, губернатор города Санкт-Петербург, сообщил о том, что все соблюдающие режим… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

На майские праздники полиция Петербурга проведет рейды

Сотрудники Росгвардии и полиции собираются регулярно совершать рейды в местах скопления людей… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Влад Топалов устроил истерику в прямом эфире из-за травли Регины Тодоренко

Влад Топалов, исполнитель из РФ, устроил истерику во время проведения трансляции в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 1 мая – ясно, до 8 °C | город Мытищи, 1 мая – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский, 1 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 1 мая – небольшая облачность, до 14 °C | Королев, 1 мая – ясно, до 21 °C | Подольск, 1 мая – переменная облачность, до 10 °C | Армавир, 1 мая – пасмурно, до 22 °C |