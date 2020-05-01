Хайди Клум, известная актриса и модель, превратилась в героиню мемов, появившись в последнем выпуске телепередачи Making the Cut в платье с большим вырезом в области груди.

В рамках шоу, посвященном моде, Клум, как обычно, вышла на сцену вместе со своим коллегой Тимом Ганном. Зрители тут же обратили внимание на необычный наряд супермодели. Дело в том, что 46-летняя модель появилась в кадре в мини-платье с невероятно глубоким декольте. Казалось, что еще чуть-чуть и грудь звезды вывалится наружу.

В СМИ отмечают, что декольте практически не закрывало бюстгальтер ведущей, который имел пуш-ап эффект. Многие пользователи в соцсети Twitter посчитали данный наряд безвкусным, поэтому тут же начали публиковать различные мемы на его основе.