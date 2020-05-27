В Санкт-Петербурге медики клинической больницы №122 начали массово увольняться из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный врач больницы Яков Накатис.

Согласно его сообщению, в первое время врачи опасались выходить на работу из страха заразиться. После этого им начали проставлять прогулы, и сотрудники начали увольняться. Точное количество уволившихся врачей Накатис не уточняет. По его словам, истерия, которая в настоящее время идёт с телеэкранов, повлияла и на сотрудников больницы, и они не выдержали подобного давления.

Также главврач сообщил, что в больнице как минимум 30 человек из 480 сотрудников перенесли коронавирусную инфекцию. Кроме того, он отметил, что в начале эпидемии медучреждения города были недоукомплектованы средствами индивидуальной защиты.