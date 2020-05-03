Главный терапевт Подмосковья Наталья Санина объяснила необходимость носить защитные маски.

Как она сообщила, маска защищает не только самого человека, надевшего её, но и других людей вокруг него. К примеру, если человек с маской зашёл в место скопления людей, такое как магазин, и неожиданно закашлялся, он сможет защитить остальных от вероятного заражения.

Также Санина заявила, что нередки ситуации, когда человек считает, что является полностью здоровым, однако он, сам не зная, может переносить вирус, создавая, таким образом, угрозу для остальных людей. И когда из-за него начнётся распространение коронавируса, неизвестно.

Маску, как отметила врач, необходимо носить всем, детям в том числе. Также не стоит забывать о необходимости тщательно и регулярно мыть руки.