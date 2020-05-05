Глава UFC Дана Уайт сообщил, что чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обладает “нереальным богатством”.

Такое заявление он сделал в ходе интервью, где рассказал о сложностях в организации поединка между Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Россиянин в 2018 году одержал победу над ирландцем, став чемпионом мира. Многие поклонники желают увидеть между двумя спортсменами бой-реванш.

Как сообщил Уайт, многие люди просто не понимают, что Хабиба не интересуют деньги, поскольку он весьма богат. Поэтому заинтересовать его поединком с Макгрегором одним лишь высоким гонораром не получится.

При этом Уайт также сообщил, что среди фанатов бой-реванш Нурмагомедова с Макгрегором, а также его поединок с Тони Фергюсоном, могли бы вызвать большой ажиотаж и собрать приличную кассу.