В информационном агентстве Variety заявили о том, что руководство Paramount Pictures решило выпустить сиквел кинокартины «Соник в кино».

Согласно словам журналистов, кинокомпания вместе с Sega уже трудится над созданием продолжения, причем его режиссером снова выступит Джефф Фаулер. Команда сценаристов тоже останется без изменений. Однако пока неясно, станут ли участвовать в фильме актеры из первой части.

Напоминаем, что «Соник в кино» вышел в феврале текущего года. Его бюджет составил 85 миллионов долларов, а во всем мире он собрал более 306 миллионов, став тем самым одной из самых успешных картин, снятых по видеоиграм.