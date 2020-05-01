Эмили Ратаковски, модель из США, решила самостоятельно продвинуть свой бренд нижнего белья Inamorata, снявшись в специальной фотосессии.

На размещенных фотографиях молодая предпринимательница позирует в стрингах и прозрачном топе. Знаменитость не стала надевать бюстгальтер, поэтому пользователи получили возможность хорошенько рассмотреть роскошную грудь звезды. В подписи к посту Ратаковски отметила, что новая коллекция ее бренда должна выйти уже на этой неделе.

Всего за два дня фотографии набрали более одного миллиона отметок «нравится» и огромное количество комментариев. Большинство подписчиков положительно высказались о новом образе модели и назвали ее «красоткой».