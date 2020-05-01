читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эмили Ратаковски, модель из США, решила самостоятельно продвинуть свой бренд нижнего белья Inamorata, снявшись в специальной фотосессии.

На размещенных фотографиях молодая предпринимательница позирует в стрингах и прозрачном топе. Знаменитость не стала надевать бюстгальтер, поэтому пользователи получили возможность хорошенько рассмотреть роскошную грудь звезды. В подписи к посту Ратаковски отметила, что новая коллекция ее бренда должна выйти уже на этой неделе.

Всего за два дня фотографии набрали более одного миллиона отметок «нравится» и огромное количество комментариев. Большинство подписчиков положительно высказались о новом образе модели и назвали ее «красоткой».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Пермским школьникам во время онлайн-занятия показали порно

В Перми учащимся местной школы в ходе занятия, проведенного с помощью сервиса… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Под Москвой собираются построить гостиницу «на костях»

В Подмосковье на братской могиле «Налепина дача», в которой похоронено свыше тысячи… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Бывший солит группы «Бутырка» обвинил звезду «Дома-2» в краже песни

Владимир Ждамиров, бывший солист музыкального коллектива «Бутырка», обвинил Илью Яббарова, участника «Дома-2»,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 1 мая – ясно, до 8 °C | город Мытищи, 1 мая – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский, 1 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 1 мая – небольшая облачность, до 14 °C | Королев, 1 мая – ясно, до 21 °C | Подольск, 1 мая – переменная облачность, до 10 °C | Армавир, 1 мая – пасмурно, до 22 °C |