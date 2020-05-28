Синоптики пообещали жителям Ленинградской области до конца недели облачную, но тёплую погоду.

Как сообщается, 29 мая температура воздуха днём составит от +15 до +20 градусов, ночью – от +5 до +10 градусов. В некоторых районах области возможны заморозки до нулевой температуры.

Погода обещает быть облачной с прояснениями, но в светлое время суток осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах Ленинградской области могут пройти небольшие дожди. Суббота пройдёт практически без осадков. Атмосферное давление в течение дня меняться почти не будет.

Ветер днём северо-западного направления со скоростью 4-5 метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду. Ночью – западный, со скоростью 1-5 метров в секунду.