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Синоптики пообещали жителям Ленинградской области до конца недели облачную, но тёплую погоду.

Как сообщается, 29 мая температура воздуха днём составит от +15 до +20 градусов, ночью – от +5 до +10 градусов. В некоторых районах области возможны заморозки до нулевой температуры.

Погода обещает быть облачной с прояснениями, но в светлое время суток осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах Ленинградской области могут пройти небольшие дожди. Суббота пройдёт практически без осадков. Атмосферное давление в течение дня меняться почти не будет.

Ветер днём северо-западного направления со скоростью 4-5 метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду. Ночью – западный, со скоростью 1-5 метров в секунду.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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